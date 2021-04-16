Ученый рассказал о способах лечения постковидного синдрома хронической усталости Фото: Shutterstock

После перенесённого коронавируса пациентам необходимо уделить особое внимание процессу восстановления организма, в частности заняться лечение постковидного синдрома хронической усталости (СХУ). О том, какие существуют эффективные способы борьбы с этим состоянием, kp.ru рассказал академик РАН Александр Чучалин.

По его словам, судя по всему, в развитии СХУ после covid-19 особую играют роль как нейровоспаление, так и дисбиоз, то есть неблагоприятные изменения микробиома переболевшего. Однако эти вопросы еще предстоит изучить, говорит эксперт.

В зависимости от окончательных выводов о причинах постковидного СХУ врачи смогут понять, какие методы применять для восстановления пострадавших.

- На данный момент, судя по выступлению на собрании РАН главного реабилитолога Депздрава Москвы Александра Разумова, перенесшим ковид, рекомендуют приходить в себя в санаториях с традиционными расслабляюще-поддерживающими процедурами: ванны, массажи, лечебная физкультура и другое, - рассказал Чучалин.

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