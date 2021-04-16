В Роструде напомнили о выходных на майские праздники

Роструд напоминает россиянам о том, какие дни будут выходными, а какие рабочими накануне майских праздников.

Так, при пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая в России будут четырехдневными. Граждане будут работать с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Таким образом выходными будут 1,2,3,8,9,10 мая.

- По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, он буде сокращен на один час, - рассказали "Российской газете" в Роструде

Там же добавили, что 7 мая будет полноценным рабочим днем. К слову, в ведомстве объяснили, что первые три выходных мая связаны с Праздником Весны и Труда, а выходные дни на следующей, второй майской, недели - с празднованием Дня Победы.