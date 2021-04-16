Греф заявил, что введение США новых санкций не грозят России серьезными последствиями

Глава Сбербанка Герман Греф оценил накануне введенные санкции США против России. По его мнению, ограничения не грозят РФ серьезными негативными последствиями.

Греф отметил, что российская экономика научилась быстро адаптироваться к подобным условиям, благодаря чему успешно преодолевает трудности.

- За прошедшие пять-шесть лет прошла очень сильная диверсификация и девалютизация. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас. <...> В текущей ситуации я не вижу больших проблем, - рассказал он, его слова цитирует ТАСС.