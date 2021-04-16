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Экономика16 апреля 2021 4:36

Греф заявил, что введение США новых санкций не грозят России серьезными последствиями

Глава Сбербанка объяснил это тем, что российская экономика уже научилась быстро адаптироваться к подобным условиям
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Глава Сбербанка Герман Греф оценил накануне введенные санкции США против России. По его мнению, ограничения не грозят РФ серьезными негативными последствиями.

Греф отметил, что российская экономика научилась быстро адаптироваться к подобным условиям, благодаря чему успешно преодолевает трудности.

- За прошедшие пять-шесть лет прошла очень сильная диверсификация и девалютизация. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас. <...> В текущей ситуации я не вижу больших проблем, - рассказал он, его слова цитирует ТАСС.