Причиной сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС стала некачественная смола Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной сбоя при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-16" с Международной космической станцией (МКС) в феврале этого года стала некачественная смола, которая и использовалась при изготовлении головных обтекателей ракеты-носителя "Союз".

- Видеокамеры, установленные в головном обтекателе ракеты "Союз-2.1а", показали исчерпывающую картину. Комиссия выяснила, что при изготовлении обтекателей использовалась нестойкая смола от стороннего поставщика, - рассказал РИА Новости источник.

Ранее сообщалось, что в 2020 году при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-15" с российским сегментом МКС возникли некоторые проблемы. Как позже заявили в Роскосмосе, наблюдались некоторые отклонения космического грузовика "относительно мишени", однако эти трудности не помешали осуществить стыковку в автоматическом режиме.