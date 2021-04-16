В Роструде работодателям напомнили о праве предоставить сотрудникам дополнительные выходные в мае

Работодатели могут проявить инициативу и предоставить сотрудникам дополнительные выходные во время майских праздников.

В Роструде объяснили, что такое решение руководителей уменьшает норму рабочего времени, в связи с чем может повлечь за собой уменьшение зарплаты у трудящихся.

- Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня, - рассказали в Роструде "Российской газете".

В ведомстве пояснили, что сделать это можно путем издания локального нормативного акта. А так как унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В этом приказе руководству необходимо предусмотреть, что предоставленный дополнительный выходной день будет подлежит оплате.

Ранее сообщалось, что при пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая в России будут четырехдневными. Граждане будут работать с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Таким образом, выходными будут 1,2,3,8,9,10 мая.