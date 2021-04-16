Россиянам разрешат банкротиться через «Госуслуги» Фото: Иван МАКЕЕВ

В России гражданам разрешать банкротиться во внесудебном порядке через портал Госуслуги. Соответствующий законопроект подготовлен Минэкономразвития.

Отмечается, что в ведомстве надеются на вступление новых норм в силу в сентябре 2021 года. Об этом пишут "Известия".

В пояснительной записке проекта говорится, что на данный момент, процедура выглядит так: заявление о банкротстве подается по месту жительства или пребывания в МФЦ. После по результатам запроса информации в банке данных, в исполнительном производстве на сайте ФССП в интернете сведения о возбуждении такой процедуры включают в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В противном случае гражданину вернут поданное им заявление.

- Мы хотим дать гражданам возможность выбора: прийти в МФЦ и очно подать заявление о признании банкротом во внесудебном порядке или же, не выходя из дома, направить такое заявление самостоятельно с помощью личного кабинета на Госуслугах, - рассказал изданию замминистра экономического развития Илья Торосов.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Правительство РФ планирует запустить шесть новых суперсервисов на портале Госуслуг. А ранее в стране стартовал эксперимент по идентификации пользователей интернет-площадок через портал Госуслуг. Теперь зарегистрированные на госуслугах пользователи социальных сетей, магазинов в интернете и иных площадок смогут совершать сделки в сети без дополнительной регистрации. Завершить эксперимент планируется до 1 июля 2022 года.