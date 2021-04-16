Последние новости на утро 16 апреля 2021: Байден назвал Россию и США великими державами

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 16 апреля 2021 года. Американский президент Джо Байден выступил с речью после разговора с российским лидером Владимиром Путиным и введения санкций. Он заявил, что "настало время для деэскалации в отношениях с Россией". Глава Соединенных Штатов также заявил, что пригласил российского коллегу на встречу летом в Европу. А до этого Байден после телефонного разговора с ним назвал диалог сторон откровенным и уважительным. Однако что касается санкций против "Северного потока - 2", то здесь вопрос о введении новых ограничений остается сложным, он продолжает рассматриваться.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о горячих точках, духе офицера и о том, за что получил Звезду Героя. 30 лет назад он возглавил "Российский корпус спасателей". С чего начиналось МЧС, как приходилось останавливать войну в республиках бывшего СССР и как меняется армия, глава ведомства рассказал в интервью KP.ru.

В МВД назвали главные ошибки при сдаче экзамена на вождение. Среди них выделили создание помехи для авто или для пешехода с преимуществом, нарушение дорожной разметки, неиспользование поворотника, а также неуверенное пользование педалями и рулем машины.

Россияне смогут вернуть свои деньги за несостоявшийся отдых на курортах Турции и Танзании. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Возврат средств предусмотрен в случае аннулирования путевки, приобретенной до 31 марта 2020 года включительно.

К слову об отдыхе. В России после объявления о приостановлении авиасообщения с Турцией стоимость отдыха на отечественных курортах заметно выросла. Так, цены в Крыму подскочили на 20-30%, а в Краснодарском крае - 10-15%.

В России гражданам могут разрешить банкротиться во внесудебном порядке через портал Госуслуги. Соответствующий законопроект подготовлен Минэкономразвития. В ведомстве надеются на вступление новых норм в силу в сентябре 2021 года.

Роструд напоминает россиянам о том, какие дни будут выходными, а какие рабочими накануне майских праздников в 2021 году. Так, при пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая в России будут четырехдневными. Граждане будут работать с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Таким образом выходными будут 1,2,3,8,9,10 мая.