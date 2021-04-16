Центробанк России отозвал лицензию у банка «Нейва» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Нейва», которая по величине активов занимает 188-е место в банковской системе РФ. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщается на официальном сайте регулятора.

В сообщении указывается, Банк России принял такое решение, поскольку «Нейва» неоднократно нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты самого ЦБ.

Лишенный лицензии банк также несколько раз нарушал российские законы в сфере противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем, и финансирования терроризма.

- «Нейва» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам. Банк также был лишен лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, - говорится в сообщении Центрального банка.

В кредитную организацию назначили временную администрацию, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.