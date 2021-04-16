Первый в России завод по производству ударных дронов построят к ноябрю 2021 Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Компания «Кронштадт» приступила к строительству первого в России завода по производству ударных беспилотников. Предприятие могут запустить уже в ноябре текущего года, сообщили в пятницу, 16 апреля, в пресс-службе организации.

«Кронштадт» - разработчик и производитель ударного БПЛА «Иноходец», который также известен под названием «Орион». Эти беспилотники могут нести до 200 килограмм боевой нагрузки и применялись в Сирии для нанесения ударов по террористам.

- В Дубне приступили к строительству первого в РФ завода по серийному производству дронов. Предприятие построят в рекордно короткие сроки. Инвестиции в проект составят более четырех миллиардов рублей. Завод должен обеспечить постоянной работой более 1,5 тысячи человек и будет направлять более 900 миллионов рублей налоговых отчислений в российский бюджет каждый год, - говорится в сообщении компании, которое цитирует издание РИА Новости.

Отмечается также, что производство будет экологически чистым и бесшумным. Компания «Кронштадт» в настоящее время также проводит разработку беспилотного комплекса группового применения «Молния» и тяжёлых ударных беспилотников «Гром».