Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Тихим океаном Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский истребитель МиГ-31 перехватил и сопроводил американский стратегический разведывательный самолет стратегический разведывательный самолет. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

Сообщается, что сегодня днем российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки зафиксировали приближающуюся к государственной границе России иностранную воздушную цель. Для опознавания и сопровождения иностранного самолета с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31.

Экипаж российского судна идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 американских военно-воздушных сил. МиГ-31 перехватил воздушное судно США, не допустив нарушения государственной границы РФ. Весь полет прошел в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства.