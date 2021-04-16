«Аэрофлот» вдвое увеличит объем перевозок в Египет c 26 апреля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Аэрофлот» вдвое увеличит объем перевозок из российской столицы в Каир с 26 апреля текущего года. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщил заместитель генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов.

На египетское направление российская авиакомпания поставит широкофюзеляжные самолеты. Это позволит увеличить число посадочных мест почти в два раза, до 8,5 тысяч в месяц. «Аэрофлот» надеется удовлетворить спрос жителей России на путешествия в Египет на фоне приостановления авиасообщения с Турцией и Танзанией.

- Мы намерены заменить самолеты на Airbus A330-300, который способны перевезти от 296 до 301 пассажира. С 27 апреля добавится еще один рейс в неделю в Каир из Москвы. Мы также готовы возобновить полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, если регуляторы примут соответствующие решения, - сообщил Андрей Панов в интервью РБК.

Генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная из-за ограничения полетов в Турцию нуждаются в дополнительных предложениях пляжного отдыха. А Египет является одним из наиболее востребованных круглогодичных направлений у путешественников.

Как сообщал сайт kp.ru, РФ с 15 апреля текущего года ограничила авиационное сообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории этих стран. Приостановка полетов будет действовать до 1 июня.