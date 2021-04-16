Организаторы Олимпиады в Токио не рассматривают вариант отмены соревнований Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы Олимпиады в Токио, которая должна состояться летом этого года, не рассматривают вариант отмены соревнований и намерены провести их, учитывая все меры безопасности на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 16 апреля, заявила в ходе пресс-конференции руководитель организационного комитета Игр Сэйко Хасимото.

В свою очередь японский министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, отметила, что правительство государства будет вести тщательную подготовку соревнований, чтобы избежать варианта их отмены.

- Я воспринимаю заявление генсека о возможности отмены Игр как побуждение к действуют. Власти будут работать над реализацией безопасной и надежной Олимпиады, чтобы этого не произошло, - подчеркнула министр.

Напомним, ранее генсек правящей в Японии партии Тосихиро Никаи накануне сообщил, что вариант отмены летних Игр в Токио не исключен в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Олимпийские игры в японской столице должны были пройти с 24 июля по 9 августа минувшего 2020 года, однако из-за распространения коронавируса Игры перенесли на год. В настоящее время их проведение запланировано на 23 июля - 8 августа этого года.

Накануне организаторы Игры окончательно решили проводить их без иностранных болельщиков, а вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на соревнованиях будет рассматриваться позднее.