Российский нападающий Артемий Панарин стал первой звездой дня в НХЛ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский нападающий команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщила пресс-служба НХЛ.

Спортсмен из России в домашнем матче регулярного чемпионата против хоккеистов из «Нью-Джерси», который завершился со счетом 4:0, набрал три очка, оформив дубль и отдав одну результативную передачу. В настоящее время в активе 29-летнего Артемия Панарина насчитывается 46 очков (15 голов и 31 передача) за 32 матча этого сезона.

Второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге стал форвард «Бостона» Брэд Маршанд: на счету спортсмена две шайбы в игре против «Нью-Йорк Айлендерс», закончившейся со счетом 4:1.

Третьей звездой дня в лиге признали нападающего «Виннипега» Кайла Коннора, набравшего три очка (два гола и одна передача). Спортсмен помог своей команде обыграть на выезде «Торонто».