Зеленский: возобновление работы «нормандского формата» зависит от позиции Макрона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возобновление работы «нормандского формата» во многом зависит от позиции французского президента Эммануэля Макрона. Об этом в пятницу, 16 апреля, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro. Текст интервью опубликовала пресс-служба президента Украины.

Владимир Зеленский заявил, что «нормандский формат» был «в коме», и именно Эммануэль Макрон сможет сделать ему «искусственное дыхание».

- «Нормандский формат» был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. Я тогда увидел, что у этого формата еще бьется сердце, появился пульс. Однако сейчас, если продолжать аллегорию, в настоящее время со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать. Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание у России, - заявил президент Украины.

Накануне заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что линия Вашингтона, выстроенная в отношении к Украине, делает невозможным участие США в «нормандском формате».