Глава Амурской области Василий Орлов возьмет под особый контроль уникальное производство детского питания

Губернатор Василий Орлов пообещал поддержать проект по производству детского питания в селе Ивановка. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области действует программа поддержки малого и среднего бизнеса. На одном из таких предприятий – в цехе по розливу безалкогольных питьевых напитков в селе Ивановка –16 апреля побывал глава Амурской области Василий Орлов. Владелец предприятия Дмитрий Ивлиев, показывая производство главе региона, рассказал о своих планах открыть еще одну линию и наладить выпуск соков для детского питания. Предприниматель собирается перерабатывать продукцию местных фермерских хозяйств и выпускать напитки для детей.

Такое производство – уникальное для Амурской области, и Василий Орлов пообещал взять его под свой особый контроль.

- Даны поручения рассмотреть возможность поддержки предприятия. Напомню, что в Приамурье имеются порядки субсидирования малого и среднего предпринимательства, именно к таким относится эта организация. Подобное производство уникальное для области и будет находиться на отдельном контроле, - отметил губернатор Приамурья.

Сейчас предприятие состоит из пяти цехов, в которых уже два года выпускают напитки под марками «Premium H2O» и «Азбука лимонадов». Цеха оснащены линиями розлива и машинами для выдувания бутылок. Компания получила лицензию на использование водного источника для производства питьевой воды. Свою продукцию предприятие поставляет на местный газоперерабатывающий завод, но собирается расширять рынки сбыта. Пробная партия продукции уже была успешно отправлена в Приморский край.

По словам Дмитрия Ивлиева, новый цех по производству детского питания мог бы использовать в производстве не только продукцию аграриев, но и амурские дикоросы – травы и ягоды.

- В планах строительство многофункционального инновационного завода по переработке продукции местных аграриев для производства натуральных соков и детского питания. Рассчитываем перерабатывать продукцию местных фермеров и выпускать морковные, свекольные соки и продукты переработки дикоросов, - рассказал предприниматель.

Губернатор Василий Орлов одобрил проект расширения производства и дал поручение региональному министерству экономического развития и внешних связей поддержать новый проект предприятия.