Финансовый эксперт назвал главные ошибки при накоплении денег Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Накопить внушительную финансовую подушку безопасности под силу почти каждому человеку. В этом уверен финансовый эксперт Артём Звездин.

В этом деле важно не просто направлять какую-то часть дохода в копилку, а следовать определенным правилам. Часто незнание их является непреодолимой преградой к накоплениям.

- Частая ошибка людей в том, что у них нет четкого плана с обозначенными целями. Часто человек копит просто потому, что «так надо», либо не копит вовсе, не понимая, на что он может накопить, - объясняет эксперт в беседе с NEWS.ru.

Выходом из ситуации будет финансовый план в деталях. Нужно прописать суммы и цели и тогда процесс станет проще и понятнее.

- Копить надо на конкретные вещи, причем вполне реалистичные. Это может быть новый автомобиль или квартира, - пояснил Звездин.

К накоплениям нужно относиться, как к платежам по кредиту. Получил зарплату – рассчитался с обязательными обязательствами. Причем с этим вопросом лучше не затягивать, так как человек склонен тратить все свободные деньги, которые у него имеются.

- Размер заработной платы при этом значения не имеет. Она будет потрачена полностью, если заранее, при получении дохода, не отложить часть денег в копилку, - рассуждает эксперт.

Оптимально всего откладывать 20% своих доходов. Если позволяет зарплата, то можно добавить еще 10%. А вот направлять на сбережения большую сумму рискованно, так как может не хватить средств на жизнь.

Есть еще один хороший совет – деньги нужно собирать на депозитарном счету. Во-первых, на сбережения будут начислять небольшие проценты, во-вторых, их нельзя будет снять и потратить в порыве.

- Это своеобразный стопор. Но при этом если возникнет экстренная необходимость деньги можно будет вернуть, хоть и без процентов, - заключил финансист.

А вот пытаться приумножить деньги на финансовом рынке не стоит. Если нет хороших знаний про акции, то высок риск потерять все накопления. Исключение составляют государственные облигации.