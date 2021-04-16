Глава Минздрава Белоруссии привился вакциной "Спутник V" местного производства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сделал прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сделанной на предприятии республики, и таким образом ввел выпущенную ранее промышленную партию данного препарата в массовый оборот. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Первой вакциной от коронавируса "Спутник V", которая произведена на РУП "Белмедпрепараты", привился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич», - говорится в заявлении пресс-службы в Telegram-канале министерства.

Пиневича заявил, что теперь можно уже официально говорить, «что партия вошла в массовый оборот».

Напомним, в конце марта в Бразилии произвели пилотную партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат отправили в Москву для проверки и сертификации. Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявили о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии.