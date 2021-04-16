Первые партии вакцины от коронавируса "Ковивак" отправлены в регионы РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером в минувший четверг, 15 апреля, первые партии вакцины от коронавирусной инфекции «Ковивак» отправлены в российские регионы. Такое заявление сделал директор Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

«Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины "Ковивак", созданной в Центре им. Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции, вчера поздно вечером были отправлены в российские регионы», - заявил глава центра, уточнив, что препарат начали постепенно отгружать и отправлять вакцину потребителям.

Напомним, на сегодняшний день в России существуют три разработанные российскими учеными вакцины от коронавирусной инфекции, которые запущенны в гражданский оборот, среди них вакцина центра имени Гамалеи «Спутник V», «ЭпиВакКорона», разработанная ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора и «КовиВак» Центра имени Чумакова.