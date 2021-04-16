Стрельба в почтовой компании в Индианаполисе: восемь человек погибли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате стрельбы на одном из объектов почтовой компании FedEx около аэропорта в американском городе Индианаполис, штат Индиана, погибли восемь человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах города.

Как передает телеканал ABC со ссылкой на представителя полиции Джене Кук, в результате стрельбы, которая произошла в пятницу, 16 апреля, еще несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, полиция выехала на место происшествия примерно в 23:00 по местному времени (в 6:00 по московским часам). Говорилось о том, что в результате происшествия погибли и пострадали несколько человек, однако точное количество жертв инцидента не уточняли.

Человек, открывший стрельбу, по предварительным данным, покончил с собой. В настоящее время правоохранительные органы устанавливает обстоятельство случившегося.