Фигуристы Мишина и Галлямов. Фото: REUTERS

На командном чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в пятницу, 16 апреля, продолжились соревнования. Первыми на лед вышли спортивные пары, представившие короткую программу. Победу одержали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Наша пара за свой прокат получила 73,77 балла. Судьи оценили технику наших в 37,93 балла, компоненты - 35,84 балла. Второе место досталось паре из сборной Италии - Николь делла Моника - Маттео Гуаризе, заработавшие 66,09 балла за свой прокат. "Бронза" у японцев - Рику Миуры и Рюити Кихары - 65,82.

После победы наших в короткой программе в турнире спортивных пар улучшились наши позиции в общем зачете. Сборная России на 5 баллов опережает США - 61 против 56. Промежуточное третье место после 4 видов у команды Японии - 52 балла.

Сегодня чуть позже в 12:00 по московскому времени свою произвольную программу представят мужчины-одиночники.

Напомним, что командный ЧМ по фигурному катанию 2021 проходит в японской Осаке уже давно с периодичностью раз в два года. Но еще ни разу наши не одерживали победу в данном турнире. Накануне наши одержали победу в двух из трех видов программы в стартовый день ЧМ-2021.