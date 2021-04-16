Депутат Романенко предложил способ помощи молодежи в трудоустройстве

Депутат Романенко придумал, как мотивировать работодателей брать на работу молодых специалистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Государственной думы РФ Роман Романенко нашел способ, как заинтересовать работодателя принимать на работу молодых сотрудников. Статистика показывает, что работодатели неохотно трудоустраивают вчерашних выпускников, ссылаясь на отсутствие опыта. Пандемия усугубила эту ситуацию.

Заинтересовать работодателя в молодых кадрах можно через новый механизм воздействия. Его депутат предложил Минтруду. Он направил на имя главы ведомства Антона Котякова обращение, где подробно разъяснил механизм.

Парламентарий предлагает вместе с дипломом выдавать молодым специалистам сертификат на 100 тысяч рублей. При устройстве такого сотрудника на работу, работодатель сможет оплатить сертификатом взносы по НДФЛ и страховые взносы.

- Эта мера позволит повысить заинтересованность работодателей в приеме на работу выпускников высших и средних специальных учебных заведений, а также снизит их риски и издержки в процессе адаптации молодых специалистов, - отметил Роман Романенко в беседе с ФАН.

По его мнению, подобный способ будет удобен не только работодателям, но и молодежи. А еще это совершенно прозрачная схема, где исключены какие-либо возможности для мошенничества.

Тем временем опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что практически каждый четвертый трудоустроенный россиянин хотел бы стать директором компании, в которой работает. Чаще других такие желания высказывают программисты, пишет RT.