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Политика16 апреля 2021 10:59

МИД Китая прокомментировал новые санкции США против России

В Китае эти санкции назвали проявлением гегемонии, против которой выступает международное сообщество
Ксения АНУФРИЕВА
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МИД Китая прокомментировал новые санкции США против России

МИД Китая прокомментировал новые санкции США против России

Фото: REUTERS

Односторонние американские санкции против России следует считать проявлением гегемонии, против которой выступает все международное сообщество. Об этом в пятницу, 6 апреля, заявил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь во время регулярного брифинга.

- Новые санкции со стороны Соединенных Штатов в отношении РФ – это однобокие меры гегемона, против них выступает все мировое сообщество. Китай рассчитывает, что США и Россия смогут устранить взаимные противоречия путем переговоров, за счет диалога, - отметил он.

Официальный представитель МИД КНР отметил, что и Россия, и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, имеющими большое влияние на международной арене.

Новый пакет называется примерно так: «санкции, направленные на противодействие агрессивной и вредоносной деятельности российского правительства»

Как писал сайт kp.ru, вчера американская сторона вновь ввела санкции в отношении России. США ввели ограничения на операции с государственным долгом РФ, санкции против российских технологических компаний, физических и юридических лиц, а также выслали десять российских дипломатов из Вашингтона.