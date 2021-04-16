Центробанк аннулировал лицензию у «Нордеа банка» Фото: Анастасия Осипова

В пятницу, 16 апреля, Банк России анулировал лицензию на осуществление банковских операций у «Нордеа банка». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Ранее группа Nordea заявила о своем решение сосредоточиться на бизнесе в скандинавском регионе, в том числе свернуть международную сеть и закрыть «Нордеа банк» в России.

«Основанием для аннулирования лицензии у АО "Нордеа банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации», - сообщает Центробанк

Регулятор отметил, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для того, чтобы удовлетворить требования своих кредиторов.

По величине активов «Нордеа банк» на 1 апреля текущего года занимал 141-е место в банковской системе России.

Напомним, сегодня Центробанк России отозвал лицензию у Интерпромбанка, а также у банка «Нейва».