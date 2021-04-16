Британский посол прибыла в МИД РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в пятницу, 16 апреля, посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в центральное здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади.

Как передает ТАСС со ссылкой на корреспондента с места событий, британский дипломат вышла из автомобиля и проследовала в здание российского внешнеполитического ведомства без комментариев для представителей СМИ.

Напомним, днем ранее, 15 апреля, российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел Великобритании в связи с сообщениями и кибератаках на SolarWinds, совершённых якобы российской стороной. Внешнеполитической ведомство Соединённого Королевства также планировало обсудить с дипломатом концентрацию российских военных на границе с Украиной. Кроме того, МИД Польши вызвал российского посла в Варшаве Сергея Андреева.

Незадолго до этого, после введения Вашингоном санкций в отношении Москвы, Министерство иностранных дел России вызвало американского посла Джона Салливана на «тяжёлый разговор».