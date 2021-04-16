В России 16 апреля 2021 выявлено 8 995 случаев заражения коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки на территории России врачи зафиксировали 8 995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, новых заболевших нашли в 84 регионах страны. С начала пандемии в России коронавирусом заразились 4 684 148 человек. Об этом в пятницу, 16 апреля, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее количество инфицированных за прошедшие сутки выявили в Москве (2 476), Санкт-Петербурге (704) и Московской области (595). У 13 процентов новых зараженных нет симптомов заболевания.

За день в России также зарегистрировали 397 летальных исходов от коронавируса или осложнений после него, всего от заболевания умело 104 795 россиян. Выздоровели за сутки еще 9 109 человек, общее количество выздоровевших в стране - 4 310 557.

Как сообщал сайт Kp.ru, сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что России удается справляться с коронавирусными сложностями успешнее других государств.