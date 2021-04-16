Психолог объяснила, стоит ли отдавать ребенка в школу в шесть лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие родители решают отдать ребенка в школу с шести лет. Обоснована ли такая спешка или лучше продлить детство?

Детский и семейный психолог Наталья Наумова отмечает, что часто умение читать, считать и писать является недостаточным для школы. Прежде чем записываться в образовательное учреждение, нужно посетить нейропсихолога.

Обращаться к этому специалисту стоит примерно за год до поступления в первый класс. Тесты и обследование, которое проводит специалист, поможет понять: готов ребенок к учебе или нет.

- Есть дети, которые готовы в шесть лет учиться, но их не много. В этом возрасте ведущая именно игровая деятельность: ребенку хочется больше играть, нежели учиться, - рассуждает Наталья Наумова.

Если ребенок тянется к развитию и изучению букв больше, чем к игрушкам, то, скорее всего, он справится со школьными нагрузками. А вот если он настроен на игру и сосредоточиться для него сложно, то лучше не спешить с образованием. Современная школа ожидает от ребенка больше, чем просто знания. Ребенок должен иметь волевые качества, уметь жить по правилам.

- Нужно проявлять терпение, быть сосредоточенным, делать то, что нужно, а не то, что хочется. За эти качества отвечают лобные структуры, и очень важно отследить, насколько хорошо они развиты и сможет ли ребенок успешно учиться, - объясняет ФАН Наталья Наумова.

Если же ребенок «не созрел» для учебы, то могут начаться проблемы со здоровьем.

Постоянное усилие приведет к психологическому истощению. Могут ухудшиться защитные силы организма, что поспособствует различным заболеваниям.

-Это бьет по самооценке, так как ребенок начинает чувствовать свою несостоятельность. Поэтому стоит подождать, когда лобные структуры головного мозга окрепнут, и тогда он сможет успешно учиться, - заключила эксперт.