Число привившихся от коронавируса в России превысило восемь миллионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число привившихся от коронавирусной инфекции жителей России уже превысило восемь миллионов. Об этом в пятницу, 16 апреля, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова на заседании коллегии Минздрава.

Она отметила, что рост объемов вакцинации от коронавирусной инфекции на территории государства позволяет ожидать снятия ограничений, введенных из-за эпидемии, в ближайшем будущем. При этом Татьяна Голикова отметила, что при отказе от ограничений необходимо сохранять осторожность.

- Работа по вакцинации населения является важнейшей. Неслучайно наша страна стала первой страной, которая зарегистрировала первую в мире вакцину. Сейчас объемы вакцинации в России нарастают, это очень хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то ближайшее время ограничения будут сняты. Однако важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли, - подчеркнула вице-премьер.

Татьяна Голикова сообщила также, что около 30 миллионов жителей России смогли пройти всероссийскую диспансеризацию в прошлом году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России удается справляться со сложностями из-за пандемии коронавирусной инфекции успешнее других стран.