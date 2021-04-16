Опубликовано видео перехвата российским истребителем МиГ-31 самолета-разведчика США Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня российский истребитель МиГ-31 перехвати стратегическое разведывательное воздушное судно Соединенных Штатов RC-135 у побережья Камчатки над акваторией Тихого океана. Видео перехвата американского самолета разведчика в пятницу, 16 апреля, опубликовало Министерство обороны России.

Иностранный самолет зафиксировали рядом с государственной границей нашей страны средства контроля воздушного пространства. Воздушная цель летела над Тихим океаном вдоль юго-восточного побережья Камчатки. Российский истребитель МиГ-31 поднялся с аэродрома в Камчатском крае для идентификации иностранного воздушного судна и его сопровождения от границ России.

Самолет идентифицировали как стратегический разведывательный самолет RC-135 военно-воздушных сил США. МиГ-31 перехватил и сопроводил его, не допустив нарушения российской государственной границы.

Отмечается, что полет российского истребителя прошел строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.