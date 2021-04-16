Умер Эльдар Кулиев, кинорежиссер и сценарист

Умер Эльдар Кулиев, азербайджанский кинорежиссер и сценарист. Народного артиста Азербайджанской ССР не стало на 81-ом году жизни. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов страны.

Причиной смерти Эльдара Кулиева стала продолжительная болезнь.

- Эльдар Тофик оглы Кулиев умер сегодня утром в больнице в Баку в возрасте 80 лет после продолжительной болезни, - говорится в сообщении.

Кулиев окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в 1966 году, после работал в киностудии «Азербайджанфильм». Впервые он заявил о себе вышедшим на экраны в 1969 году художественным фильмом «В этом южном городе». Наибольшую известность получили его картины «Бабек» о главе восстания хуррамитов против Арабского халифата и «Низами» об азербайджанском поэте и мыслителе средневековья. Кинорежиссер также снял фильмы «Главное интервью», «Бухта Радости», «Легенда серебряного озера» и «Стамбульский рейс».

Эльдар Кулиев был удостоен звания Народный артист Азербайджанской ССР в 1982 году.