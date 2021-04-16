Виктория Синицина и Никита Кацалапов - первые снова. Фото: REUTERS

Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу и во втором прокате командного чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года. Наши стали первыми в произвольном танце в турнире танцоров на льду.

За свой второй прокат на турнире российский дуэт получил 130,15 балла. Из них тезника - 72,13, а компоненты оценены судейской бригадой в 58,02 балла. Для чемпионов мира 2021 года это - второй успех в Осаке. Ранее они были первыми в ритм-танце.

Второе место - у дуэта из сборной Италии Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри, проигравшим почти 6 баллов россиянам (124,75). Третье место по итогам второго проката - у американцев Кэйтлин Хавайек – Жан-Люк Бэйкер - 110,16 балла.

В общем зачете после пятого из восьми выступлений сборная России с 73 баллами находится на чистом первом месте. Отрыв от американцев - 7 очков. Япония постепенно все больше проседает в общем зачете - 60 баллов. Италия - безнадежно далеко (47).

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Танцы на льду. Произвольный танец

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 130,15

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) — 124,75

3. Кэйтлин Хавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) — 110,16

4. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) — 106,58

5. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) — 100,82

6. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) — 97,86