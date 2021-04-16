Иран заявил о получении урана с уровнем обогащения 60% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иранские власти смогли получить первую партию урана, обогащенного до 60 процентов. Такое заявление сделал председатель парламента Ирана Багер Галибаф.

«С гордостью сообщаю, что иранские ученые сумели получить уран, обогащенный до 60 процентов», - приводит его слова агентство ISNA.

Напомним, о запуске первых двух каскадов мощных центрифуг класса IR2m, которые почти в четыре раза превышают производительность IR1, Иран уведомил МАГАТЭ в начале февраля, а в конце месяца Тегеран со своей стороны уже сообщил о готовности приступить к обогащению урана до 60 процентов.

Как писал сайт kp.ru, накануне Иран начал испытания новых центрифуг для обогащения урана IR-9, и несмотря на аварии в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе, в стране продолжили работу по обогащению урана.