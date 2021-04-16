Вооруженный человек взял заложников в здании банка в Тбилиси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 16 апреля, неизвестный человек с огнестрельным оружием ворвался в филиал «Банка Грузии» в Тбилиси и захватил заложников.

Как уточняет грузинский телеканал «Рустави-2», филиал банка расположен в районе Авлабари. Кредитное учреждение находится в здании, где на сегодняшний день ведутся ремонтные работы. Место преступления оцеплено правоохранительными органами.

По некоторым данным, нападающих несколько. Как сообщают очевидцы, выстрелов слышно не было.

Напомним, 21 октября прошлого года в филиале «Банка Грузии» в городе Зугдиди ворвался мужчина, который около восьми часов держал в заложниках 43 человека. Некоторые клиенты банка смогли сбежать через черный ход, кроме того, были освобождены пожилые люди и одна беременная женщина. Нападавшего смогли задержать только через месяц.