Татьяна Голикова поручила решить проблему с лекарствами для льготников до конца 2021 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что проблема обеспечения льготников необходимыми лекарствами должна быть решена до конца 2021 года.

- Мы движемся в направлении максимального финансового обеспечения этих решений, но не все еще в этой части урегулировано до конца. Поэтому очень важно на основе созданного регистра до конца ответить на вопрос и обеспечить нуждающихся граждан необходимыми лекарственными препаратами, и это все должно быть сделано до конца 2021 года, — заявила Голикова выступая на коллегии министерства здравоохранения России по итогам работы ведомства в 2020 году.

По мнению вице-премьера, несмотря на работу правительства и фонда "Круг добра" проблема с обеспечением лекарствами льготников остается. Она уточнила, что в основном речь идет о жителях регионов РФ.

Ранее в Минпромторге ответили на сообщение о дефиците лекарств в России. В ведомстве сообщили, что для того, чтобы обеспечить россиян необходимым количеством лекарств, необходимо формирование технологических и экономических преимуществ для локального производства медикаментов.