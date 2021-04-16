ВОЗ сообщила о двукратном росте заболеваемости коронавирусом в мире за последние два месяца Фото: REUTERS

Мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавирусной инфекции за все время пандемии. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, указав на то, что за последние два месяца отмечен почти двукратный еженедельный рост числа инфицированных COVID-19.

«В мире количество новых случаев, регистрируемых еженедельно, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии», - сказал глава ВОЗ.

По его словам, на сегодняшний день с резким ростом числа заразившихся сталкиваются те страны, которые ранее избегали широкого распространения коронавируса. Гебрейесус отметил сложную эпидемиологическую ситуацию в Папуа - Новой Гвинее, где до начала текущего года было зарегистрировано менее 900 инфицированных и девять летальных исходов, а сегодня зафиксировано свыше 9,3 тысячи случаев заражения и 82 жертвы вируса.

Как писал сайт kp.ru, по данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом в мире растет седьмую неделю подряд, среди заболевших смертность растет четвертую неделю подряд.

Согласно статистке ВОЗ, в четверг, 15 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 137,86 миллиона, увеличившись за сутки более чем на 805 тысяч, количество летальных исходов возросло более чем на 13 тысяч, превысив 2,96 миллиона.