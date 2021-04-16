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Здоровье16 апреля 2021 12:44

Мурашко: ситуация с коронавирусом в России стала управляемой

Глава Минздрава призвал не забывать об ограничения до достижения нужного уровня иммунизации населения
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стала управляемой

Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стала управляемой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ стала управляемой.

- В регионах привито сегодня достаточное количество человек, чтобы мы управляли эпидпроцессом, — сообщил он во время выступления на коллегии Минздрава по итогам работы ведомства в 2020 году.

Глава Минздрава подчеркнул, что нельзя забывать об ограничения до достижения 60%-ой иммунной прослойки среди населения.

Также Мурашко сообщил, что был риск наложения эпидемиологического сезона гриппа на пандемию коронавируса, однако были приняты усилия по повышению охвата вакцинации, и в России впервые привились от гриппа более 60% населения.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что 46% от общего числа привитых от коронавирусной инфекции составляют россияне старше 60 лет. Он отметил, что этой категории граждан нужно активно прививаться, а для граждан старше 80 лет — жизненно необходимо.

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