Премьер Японии заявил о возможности пить воду с АЭС «Фукусима-1» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воду, которую Япония намерена сбросить с атомной электростанции «Фукусимы-1» в океан, можно будет пить, поскольку она чистая. Такое заявление сделал вице-премьер и министр финансов страны Таро Асо.

«Самое главное, что она будет в семь раз чище, чем допускается нормами Всемирной организации здравоохранения. Эту воду вполне можно пить, это понятно», - заявил министр в ходе пресс-конференции в Токио.

Напомним, во вторник, 13 апреля, японские власти разрешили слить очищенную от радиоактивных частиц воду с пострадавшей при землетрясении 11 марта 2011 года АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан.

Однако такое решение возмутило соседние страны, среди которых Южная Корея, Китай и Россия. Власти стран говорят о том, что последствия такого решения не могут быть предсказаны со 100-процентной уверенностью. Пекин призвал соседей пересмотреть это решение, Москва потребовала от Токио детальных разъяснений всех деталей плана.