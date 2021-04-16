Депутат Хамзаев предложил ввести ответственность за пропаганду преступлений

В России предложили ввести ответственность за пропаганду правонарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ввести в России ответственность за пропаганду правонарушение и преступлений. Свою инициативу он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения в России новой административной статьи за пропаганду правонарушений и действий преступного характера, осуществляемую в общественных местах, СМИ или сети интернет, а также, на усмотрение профильных ведомств, оценить возможную ответственность за подобные действия», — цитирует текст письма RT.

В своем обращении депутат добавил, что в последнее время все чаще блогеры для популярности в сети выкладывают виде, к примеру, с нарушениями правил дорожного движения или пранк-видео с оскорблениями посторонних граждан, а также ролики с поддержкой незаконных массовых акций.

Данной информацией пользуются миллионы пользователей, в том числе несовершеннолетние, которые могут попасть под пропаганду противозаконных действий. По мнению Хазанова, подобный контент может оказывать плохое влияние на подрастающее поколение, передает телеканал «360».