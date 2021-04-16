Мишустин предложил Лукашенко подумать об интеграции налоговых систем России и Белоруссии

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ходе встречи премьер-министр России Михаил Мишустин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко подумать об интеграции российской и белорусской налоговых систем, но «без поглощения».

Глава российского правительства заявил, что хорошо знает налоговиков и таможенников Белоруссии, назвав их настоящими профессионалами. Вместе с тем он указал на необходимость посмотреть, как можно интегрировать системы двух стран.

«Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением», - отметил премьер-министр РФ.

Мишустин предложил Лукашенко ознакомиться с российскими наработками.

Белорусский лидер со своей стороны вспомнил недавний разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и еще с одним «добрым другом», который, по его словам, хвалил премьер-министра России как друга Белоруссии и высокого профессионала.

«Я сказал, что я верю. Он активно пытался меня убедить в том, в чем я сам убежден», - с улыбкой сказал президент Белоруссии, поблагодарив Мишустина за то, что тот приехал в Минск по поручению Путина.