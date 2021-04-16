Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май

Россиянам пообещали теплый май Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Май в этом году на территории России будет теплым. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Она отметила, что в большинстве регионов погода будут соответствовать климатической норме.

«В большинстве регионов температура в мае будет либо в пределах климатической нормы, либо выше нормы. К сожалению, не дотянет до нормы погода в южных регионах - в Ростовской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях и на Северном Кавказе. Средние ночные температуры там будут колебаться в диапазоне плюс 10-12 градусов. Днем воздух будет прогреваться от 19 до 24 градусов. В принципе, довольно комфортно, но в мае на юге может быть и теплее», - цитирует Паршину «Российская газета».

Синоптик добавила, что чуть холоднее климатической нормы также может быть в сибирских регионах. Температура ночью здесь может опускаться до -5 градусов.

Зато в средней полосе России погода будет теплой. Ночные температуры стабилизируются на уровне 10 градусов тепла, а днем воздух и вовсе будет прогреваться до 20 градусов.

Напомним, накануне в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Предупреждение будет сохраняться на протяжении двух дней, передает телеканал «360».