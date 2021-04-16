Кремль о санкциях США: принцип взаимности никто не отменял Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принцип взаимности никто не отменял, но ответ Москвы на санкции Вашингтона, а также высылку десяти сотрудников посольства будет зависеть от решения президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, он является основополагающим … Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о сроках и характере ответных шагов Москвы.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 15 апреля, Вашингтон вновь ввел санкции в отношении Москвы. Среди них ограничения на операции с российским госдолгом, санкции против шести российских технологических компаний, санкции в отношении 16 физических и 16 юридических лиц, санкции против пяти физических и трех юридических лиц и другие. Кроме того, Штаты выслали десять российских дипломатов из Вашингтона.