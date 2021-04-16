РФ передала США последнюю партию двигателей РД-180. Фото: "Роскосмос"

В рамках ранее заключенного контракта Россия передала США последнюю партию ракетных двигателей РД-180. НПО "Энергомаш" передало американским заказчикам шесть двигателей. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

- Представители компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД "АМРОСС" подписали формуляры на двигатели, — гласит сообщение госкорпорации.

Отмечается, что контракт был заключен на 12 лет. За это время НПО "Энергомаш" поставил в Соединенные Штаты 122 двигателя РД-180.

Российскую разработку используют на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5. В США планируют прекратить эксплуатацию этих двигателей через несколько дней.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что китайские власти планируют наращивать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики. Дипломат отметил, что сотрудничеству РФ и КНР в области космонавтики уже более полувека - это образец "международного взаимодействия в данной сфере".