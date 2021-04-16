Кремль: Путину потребуется время для анализа предложения Байдена о встрече

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президенту России Владимиру Путину потребуется время для анализа предложений американского коллеги Джо Байдена о двустороннем саммите, при этом Москва не оговаривает встречу какими-то условиями. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, потребуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение, и в соответствии с решением главы государства, ответ будет дан в той форме и тогда, в какой форме и когда примет решение президент России», - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что предложение главы Белого дома о встрече «фактически во многом пересекается с тем предложением, которое ранее озвучивал» российский лидер.

Представитель Кремля также добавил, что точки зрения российского и американского президентов о деэскалации отношений Москвы и Вашингтона совпадают, однако расходятся в понимании, что нужно учитывать интересы друг друга.

Напомним, в ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора президент США предложил российскому коллеге провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране. Позже в Кремле заявила, что Вашингтон предложили провести встречу глав государств в одной из европейских стран. Как писал сайт kp.ru, Чехия уже предложила принять саммит Россия-США в Праге, Финляндия также предложила свою страну в качестве площадки для проведения встречи.