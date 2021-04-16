В Кремле надеются убедить Турцию в неправильности позиции по Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Турции есть суверенное право выстраивать отношения со своими соседями, включая Украину, однако российская сторона все же рассчитывает убедить Анкару в неправильности позиции по Крыму. Об этом в пятницу, 16 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

- Их заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия. Турцию со временем может получиться убедить в позиции России по Крыму. А вот с украинской стороной эти разногласия вряд ли можно урегулировать, - отметил пресс-секретарь российского президента.

Как писал сайт Kp.ru, после встречи президентов Украины и Турции 10 апреля турецкий лидер Эрдоган заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и назвал принципиальной позицией своей страны «непризнание аннексии» Крыма.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов назвал поддержку Украины президентом Турции «дарами данайцев».

Накануне в министерстве иностранных дел Турции сообщили, что Анкара не поддерживает ни одну из сторон в кризисе между Россией и Украиной, поскольку и с той, и с другой сторонами у Турции хорошие отношения.