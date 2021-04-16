Песков подтвердил встречу Путина с Лукашенко 22 апреля 2021 года

Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко в апреле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского лидера Владимира Путина и президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве запланирована на 22 апреля.

- Встреча действительно запланирована на 22-е число, она готовится, во второй половине дня. Мы планируем, что президент Белоруссии Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом, это никак не связано с посланием Федеральному собранию, — ответил Песков за соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил, что встреча является продолжением двусторонних отношений и развития в большом количестве сфер.

Ранее Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели беседу по телефону. Лидеры России и Белоруссии в ходе беседы обсудили некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Они выразили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление и развитие российско-белорусских союзнических отношений.