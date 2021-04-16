Посол Антонов прибыл в МИД России на фоне новых санкций США Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в российское министерство иностранных дел на фоне новых санкций с американской стороны и высылки сотрудников российской дипмиссии из Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщается агентство ТАСС.

Напомним, в марте этого гола российской посол в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с американской стороной. Во время консультаций дипломат провел ряд встреч в министерстве иностранных дел, Государственной думе, Совете Федерации, а также с помощником российского президента Юрием Ушаковым.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что сроки возвращения российского посла в Вашингтон зависят от того, будут ли Штаты предпринимать шаги для нормализации отношений с российской стороной.

Вчера США ввели против России новые санкции и объявили о высылки десяти российских дипломатов.