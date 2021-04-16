Захвативший филиал «Банка Грузии» в Тбилиси задержан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы взяла штурмом филиал «Банка Грузии» в Тбилиси, где вооруженный человек удерживал заложников.

Нападающего задержали, заложников освободили. Как сообщает глава патрульной полиции, в ходе штурма никто не пострадал.

Как писал сайт kp.ru, филиал банка расположен в районе Авлабари, в здании, где на сегодняшний день ведутся ремонтные работы. Захват произошёл в пятницу, 16 апреля. По некоторым данным, напавший на филиал банка удерживает в заложниках одного человека.

Напомним, 21 октября прошлого года в филиал «Банка Грузии», расположенный в городе Зугдиди ворвался мужчина, который около восьми часов держал в заложниках 43 человека. Некоторые клиенты банка смогли сбежать через черный ход, также были освобождены пожилые люди и одна беременная женщина. Нападавшего смогли задержать только через месяц.