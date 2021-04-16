Мурашко обозначил приоритетные задачи Минздрава России на 2021 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приоритетными задачами российского министерства здравоохранения на текущей 2021 год являются обеспечение устойчивости системы здравоохранения государства к инфекционным вызовам и создание программ модернизации оказания медицинской помощи зараженным пациентам. Об этом в пятницу, 16 апреля, заявил глава ведомства Михали Мурашко в своем выступлении на итоговой коллегии Минздрава РФ.

- В первую очередь нам необходимо обеспечить охват не менее 60 процентов взрослого населения страны профилактикой коронавирусной инфекции. Также нам следует разработать новые препараты для лечения этого заболевания. Экспертам министерства предстоит создать программу по модернизации системы оказания медицинской помощи пациентам, зараженным инфекциями, - отметил Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения сообщил также о необходимости принятия решений, направленных на обеспечение готовности национальной системы здравоохранения России к новым вызовам. Так, необходима разработка и внедрение интегрированной системы «Инфекционные болезни», модернизация системы реабилитации пациентов, в том числе проведение реабилитации пациентов, которые страдают из-за осложнений после коронавируса.

Мурашко добавил, что количество осложнений после COVID-19 в два раза превышает число осложнений после ОРВИ.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее министр здравоохранения отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стала управляемой.