В ОКР рассказали, когда примут решение по замене гимна РФ на Олимпиаде

В ОКР сообщили, когда примут решение по замене гимна России на Олимпийских играх Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил журналистам, что итоговое решение по замене гимна РФ на Олимпийских играх в Токио, вероятнее всего, будет принято 21 апреля.

- Я думаю, что вероятность крайне высокая, что 21 апреля будет принято решение о музыке на Олимпийских играх. Не будем забегать вперед, — сказал Поздняков.

Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно решению суда, российским спортсменам запрещается участвовать на крупных международных соревнованиях под флагом России, а также использовать национальную символику. Решение действует до 16 декабря 2022 года.

В середине марта CAS сообщил о своем решении отклонить запрос России на использование песни "Катюша" вместо национального гимна страны во время выступления спортсменов на Олимпиаде в Токио.