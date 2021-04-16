Видео с места захвата банка в Тбилиси появилось в сети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 16 апреля, неизвестный человек с огнестрельным оружием ворвался в филиал «Банка Грузии» в Тбилиси и захватил заложников. Видео с места происшествия появилось в сети.

Как писал сайт kp.ru, филиал кредитной организации расположен в районе Авлабари, в здании, где на сегодняшний день ведутся ремонтные работы. Позже правоохранительные органы взяла штурмом здание банка, задержали нападающего и освободили заложников. Как сообщает глава патрульной полиции, в ходе штурма никто не пострадал.

Напомним, в конце октября прошлого года в филиал «Банка Грузии», расположенный в городе Зугдиди, ворвался мужчина, который около восьми часов держал в заложниках 43 человека. Некоторые клиенты банка смогли сбежать через черный ход, кроме того, злоумышленник отпустил пожилых людей и одну беременную женщину. Нападавшего смогли задержать только через месяц.