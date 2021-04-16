Команда России на World Team Trophy 2021 в Осаке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На командном чемпионате мира по фигурному катанию 2021 в Осаке завершился второй день соревнований. Произвольную программу у мужчин выиграл Нэйтан Чен из сборной США (203,24 балла). Наш Михаил Коляда занял третье место - 180,72 балла. А вот еще один наш фигурист, Евгений Семененко, набрав в произвольном выступлении 166,33 балла, стал только пятым.

Во второй день соревнований россияне опять выиграли два вида из трех. Анастасия Мишина и Александр Галлямов были лучшими у спортивных пар в короткой программе. А вот Виктория Синицина и Никита Кацалапов - победили в произвольном танце. Лучшим среди мужчин, как видим, стал Михаил Коляда, заняв третье место в мужском одиночном катании в произвольной программе.

В общем зачете перед последним днем соревнований российская сборная уверенно лидирует, набрав 91 балл. Еще никогда пока что нашим не покорялся командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Завтра, 17 апреля, будут два вида - произвольную программу покажут сначала спортивные пары. А затем же настанет черед второго проката у женщин. Они выступили накануне лучше всех. Он и завершит соревновательную часть турнира.

Напомним, что на командном ЧМ-2021 призовой составляет 1 000 000 долларов. 200 000 из которых получает победитель.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира 2021. Осака, Япония. Положение после второго дня соревнований

1. Россия - 91.

2. США - 83

3. Япония - 78

4. Франция - 56

5. Италия - 53

6. Канада - 42